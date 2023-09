Affaire trafic d’or: prêcheur Taïb Socé remporte une victoire sur ses co-accusés

Le célèbre prêcheur Taïb Socé vient d'obtenir une victoire devant le Tribunal civil contre les fugitifs Moussa Touré et Cheikh Tidiane Diakhaté, impliqués dans une affaire d'escroquerie sur l'or.



Selon les informations révélées par le journal Libération, le tribunal a rendu son verdict le 5 septembre dernier, condamnant les accusés à payer une somme de 33 millions 333 mille 333 F CFA à Taïb Socé, à titre de remboursements.



En première instance, Moussa Touré et Cheikh Tidiane Diakhaté avaient déjà été condamnés à cinq ans de prison pour leur implication présumée dans l'escroquerie sur l'or.



En septembre 2019, le prêcheur avait été incarcéré à la suite d'une contrainte par corps, mais il avait retrouvé la liberté grâce à une mobilisation de fonds de ses partisans.



Ces derniers avaient organisé un téléthon (NDLR: un événement caritatif) qui avait permis de collecter une somme impressionnante de 100 millions de francs CFA, destinée à payer à la partie civile les dommages et intérêts.



Pour rappel, le célèbre prêcheur de la radio Rfm et de la 2STV avait pris part à une transaction sur de l’or portant sur un montant de 146 millions de francs Cfa.



L’opération a mal tourné et Taïb Socé s’est retrouvé seul, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Il avait accusé ses amis de l’avoir trompé et avait reconnu avoir encaissé que 35 millions de la part de la partie civile, un ressortissant sénégalais de Dubaï.



Cette affaire a valu au prêcheur une détention préventive de trois mois.