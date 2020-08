Affaire voiture volée: devant les enquêteurs, Waly Seck nie avoir acheté le véhicule

Le chanteur Faramaren Waly Seck a été entendu par les agents de la Division des investigations criminelles (DIC). Après avoir été cité dans une affaire de Range Rover jadis. Il est impliqué de nouveau dans cette affaire de voiture volée à Nanterre en France, le 12 mars 2020 et déclarée dans la base de d'Interpol le 15 mai 2020.



Le journal "LES ÉCHOS " de ce mardi 11 août 2020 révèle que la voiture Audi RS6 de couleur blanche appartient à Sofien K., gérant de la société de Trans- luxury et que cette même voiture a été retrouvée devant le domicile du "Prince Faramaren" sis à Ngor Almadies. Après une série de questions, les enquêteurs demandent à Waly Seck ses liens avec les sieurs Ousmane Ndiaye et Ousmane Diabaté alias Frolo qui sont présentement arrêtés dans cette affaire de vol de voiture.



"J'ai fait la connaissance d'Ousmane Ndiaye au mois d'avril 2020 dans notre parking à l'enseigne MVG qui se trouve à Ngor. Nous n'avons pas de rapport particulier. Pour ce qui est d'Ousmane Diabaté, je l'ai connu en 2018 en France. D'ailleurs, il m'avait mis en rapport avec le manager de Feu Johnny Hallyday , mais je n'ai pas de rapport particulier avec lui " répond le fils de Thione Seck.



Ousmane Ndiaye lors de son audition révèle avoir vendu la voiture à Waly Seck à hauteur de 28 millions F Cfa. Ce que le chanteur a carrément nié. Argumentant qu'il était juste témoin lors de la transaction qui avait lieu chez lui à Ngor Almadies, le 26 juin dernier.



"L'Audi était à la disposition de mon jeune frère Moba Ba et il était stationné devant mon domicile "explique le chanteur avant d'ajouter "je n'étais même pas au courant que la voiture a été volée. D'ailleurs, Paco Waly m'a dit qu'il avait appelé les services compétents pour vérifier si la voiture ne faisait pas l'objet d'un litige. D'après ce qu'il m'a dit, ils lui ont fait savoir que l'Audi n'était pas dans ce cas de figure".