Affectation de 5000 hectares à des hommes d'affaires indiens. Thierno Alassane Sall en visite à Palmarin

Le parlementaire Thierno Alassane Sall annonce avoir participé ce samedi 6 mai à Palmarin à un grand rassemblement des populations des communes de Diofior et Palmarin contre l'affectation de 5000 hectares à des hommes d'affaires indiens.



Il regrette à cet effet que "les rares réserves foncières communautaires, qui servent de pâturages, de salins, de zones de pêche en hivernage, vont être privatisées et clôturées".



Président du parti République des valeurs, Thierno Alassane Sall fait remarquer que mes Indiens, qui nous inondent déjà de "tiak-tiaks, de motos jakarta, de bus vont aussi nous vendre du...sel ? Terrible aveu que le PSE, avec ses fonds pour les investissements souverains (FONSIS) et autres prioritaires (FONGIP), est juste un slogan. Qu'il faille à nouveau, et avec la complicité d'une race de collaborateurs encore plus cupides, brader les meilleures terres du Sénégal à des colons censés nous enseigner les vertus de l'agriculture, est une trahison à notre souveraineté."