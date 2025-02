Affectation du général Souleymane Kandé en Inde : Le décret d’affectation signé 9 mois après

Le décret d’affectation du Général Souleymane Kandé en Inde a été signé le 23 janvier dernier, confirmant ainsi sa nomination au poste d’attaché de défense et de sécurité à l’ambassade du Sénégal à New Delhi.



Cette décision, officialisée neuf mois après son annonce initiale, prendra effet le 1er mars prochain, ont rapporté des médias.



L'affectation du Général Kandé avait suscité de nombreux commentaires l'année dernière. Ancien chef de l’Armée de terre et ex-commandant des Forces spéciales, il occupera désormais un poste sous l’autorité de l’ambassadeur du Sénégal en Inde.