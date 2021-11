Affiche phare de la 2ème journée: Teungueth FC / Diambars, un choc de titans

A l’entame du Championnat, le leader Diambars (3pts) et le 2ème Teungueth FC (3pts, 2ème ex-aequo) ont très tôt fait leur travail hivernal pour atteindre leur vitesse de croisière. En attestent leurs victoires respectives devant Ndiambour (3-0) et l’AS Douane (2-0).



Disposant respectivement de la meilleure défense et de la meilleure attaque l’an dernier, Teungueth FC (11 buts encaissés) et Diambars (37 buts marqués) ne s’étaient pas fait de cadeau avec un match nul (1-1) en aller et retour.



7 confrontations, 2 succès de part et d’autre

Ce duel promet des étincelles dans la mesure où Teungueth FC n’a jamais battu Diambars dans son antre de Ngalandou Diouf. Selon « Stades », en 7 confrontations, chacune des deux équipes en a remporté 2 matchs, pour 3 matchs nuls. Le vainqueur de Teungueth FC / Diambars occupera le fauteuil du leader, en cas de contreperformance de Génération Foot et Linguère, qui vont rendre visite respectivement au CNEPS Excellence et au Jaraaf.