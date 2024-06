Affrontements à Médina Gounass : Le CUDIS appelle à cultiver la paix et le vivre ensemble

Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) n’est pas resté indifférent suite à l’incident dramatique ayant opposé « des frères de la ville sainte de Médina Gounass". Le cadre, dans un communiqué, appelle à « cultiver la paix et le vivre-ensemble ».



« Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal a appris avec émotion la survenue des incidents dramatiques ayant opposé nos frères de la ville sainte de Médina Gounass, au moment partout dans notre pays, les fidèles célébraient la fête du sacrifice dans la ferveur et la concorde, des incidents s'étant traduit par des pertes en vies, des destructions de biens et par des violences contre des autorités religieuses et entre communautés ethniques (…). Nous appelons les parties en conflit à se ressaisir, à faire preuve de dépassement et à privilégier leurs appartenances communes et les enseignements islamiques de paix et de fraternité pour que le calme et la sérénité reviennent très vite dans la localité », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Toujours, note le communiqué : « Ce conflit, qui date de plusieurs années, avec des déterminants multifactoriels, a connu dans le passé des éruptions récurrentes, quelques fois mortelles, et constitue une menace latente à notre modèle de vivre ensemble. C'est pour cette raison que nous appelons l'Etat du Sénégal et toute la communauté nationale à se mobiliser pour contribuer à rétablir le calme et à résoudre de façon durable cette problématique ».



Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal, qui compte en son sein des personnalités ayant des liens avec les parties prenantes, réaffirme « sa forte volonté d'initier des démarches de conciliation et d'accompagner toute autre démarche allant dans ce sens. Puisse le Seigneur Tout-Puissant apaiser les cœurs et raffermir les liens de fraternité et de vivre-ensemble qui constituent le patrimoine le plus cher de notre nation ».