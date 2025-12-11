Affrontements à l'Ucad : " Aucun étudiant n'a été blessé par balle", précise le ministre de l'Intérieur

La question des violents affrontements survenus ces dernières jours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) entre étudiants réclamant leurs bourses et forces de l’ordre a été débattue hier, mardi, à l’Assemblée nationale. Interpellé par le député non-inscrit Thierno Alassane Sall, le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a catégoriquement démenti qu’il y ait eu des blessés par balle parmi les étudiants. « En tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, je peux vous dire qu’il n’y a pas de blessé par balle », a-t-il affirmé.
Le ministre a répondu aux allégations du député, qui déclarait avoir vu des vidéos montrant des étudiants touchés par des tirs. Selon Me Cissé, le parlementaire « a certainement été trompé par ses sources ».
Il a également assuré avoir donné des instructions strictes : « C’est moi-même qui ai convoqué mon état-major pour leur dire : point d’arme à feu à l’université, même si nous devions exécuter la réquisition du recteur. »
Me Cissé a toutefois reconnu qu’il y avait eu des blessés des deux côtés. « Il y a eu des blessés, vingt-neuf (29) du côté des forces de l’ordre, et du côté des étudiants aussi. Mais il n’y a pas eu de bavures policières », a-t-il conclu.
Me Bamba Cissé s'exprimait en marge de l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Intérieur.
