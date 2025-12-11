Kolda : un forum régional pour renforcer la protection des personnes âgées

Le projet de loi d’orientation relatif à la Promotion et à la Protection des personnes âgées a été au cœur d’un forum de partage organisé hier, mardi 10 décembre à Kolda. L’initiative, portée par le Conseil régional des aînés avec l’appui de la Direction régionale de l’Action sociale, s’inscrit dans le cadre de la Journée régionale des personnes âgées, célébrée en même temps que la Journée internationale des droits de l’homme.



Selon Ousseynatou Diop, présidente du Conseil régional des aînés de Kolda, cette rencontre vise à sensibiliser non seulement les personnes âgées, mais également les élus municipaux, départementaux, les députés et les autorités administratives. L’objectif est d’intensifier le plaidoyer pour une meilleure protection et un respect effectif des droits des aînés, dans un contexte où leur prise en charge demeure un enjeu social majeur.



Présidant les travaux au nom du gouverneur de région, le sous-préfet de Dioulacolon a assuré de l’engagement des autorités administratives à accompagner ces efforts. Il a notamment promis de soutenir la redynamisation des conseils locaux dédiés aux personnes âgées, un cadre jugé essentiel pour porter leurs préoccupations.



La section locale du Forum Civil a également exprimé sa volonté de collaborer avec ces structures pour organiser des sessions de dialogue intergénérationnel. Une démarche visant à renforcer la compréhension mutuelle et à faire évoluer les politiques publiques en faveur des seniors.



Ce forum régional marque ainsi une nouvelle étape dans la mobilisation des acteurs locaux pour une meilleure reconnaissance des droits et de la dignité des personnes âgées dans la région de Kolda.