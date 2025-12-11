Infrastructures : 43 milliards de FCfa mobilisés pour le transport fluvio-maritime en Casamance

Magaye Guèye, Directeur des projets à l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) a annoncé, hier, mercredi 10 décembre 2025, à Ziguinchor (sud) que près de 43 milliards de FCfa seront mobilisés pour transformer les infrastructures de transport en Casamance.



L'enveloppe est destinée au dragage et à l'aménagement des voies navigables du fleuve, à la mise en place d'un système de transport fluvio-maritime, à la construction de deux ports de pêche et à l'établissement d'un centre de formation aux métiers de la mer.



M. Guèye a fait la révélation, lors d'un Comité régional de développement (CRD) présidé par le Gouverneur de la région, Mor Tall Tine. Selon « L’Observateur », le Directeur des projets a fait savoir que ce financement a été accordé sous forme de don par l'Ambassade des Pays-Bas, dont le représentant était présent lors de la signature officielle du plan de formulation du projet.