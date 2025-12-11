Poursuites contre Mimi Touré : "Les déclarations de Sonko ont ôté toute crédibilité à cette procédure" (Pr Demba Gueye)

Dans la journée d’hier, mercredi, plusieurs médias sénégalais dont 7Tv ont annoncé que l’Agent judiciaire de l'Etat aurait transmis au Pôle judiciaire et financier (PJF) le rapport de l’inspection générale d’Etat qui aurait incriminé l’actuel haut représentant du chef de l'Etat, Aminata Touré, alors qu’elle dirigeait le Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Enseignant chercheur à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), le Pr Demba Guèye a estimé que "l’esprit de la démarche et les déclarations de Sonko qui ont tourné autour ont ôté toute crédibilité à cette procédure" judiciaire, dans une déclaration rapportée par "L’Observateur", dans son édition de ce jeudi.



En poursuivant son analyse, Demba Guèye croit que "toute la démarche du Premier ministre montre qu’aujourd’hui, s’il y a une procédure judiciaire contre Mimi Touré, ce n’est pas dans l’esprit de la reddition des comptes ou de la transparence gouvernementale", comme l’avait promis le duo de l’exécutif, avant la présidentielle de 2024.



L’analyste politique va encore plus loin, en estimant que la prétendue ouverture du dossier judicaire montre que "Sonko défie doublement" le Président Diomaye Faye. "Il le défie dans ses prérogatives constitutionnelles mais également dans ses choix politiques. Il vient d’engager une autre bataille purement contre la décision de Faye de nommer Mimi Touré à la tête de la coalition Diomaye président", a-t-il précisé.



Pour rappel, l’affaire Mimi Touré refait surface dans un contexte où Ousmane Sonko a critiqué la lenteur du système judiciaire et son incapacité à incriminer les anciens dignitaires du régime de Macky Sall qui aurait détourné des fonds publics. Aminata Touré, quant à elle, a toujours clamé son innocence dans ce dossier.