Lutte contre l’exploitation illicite des ressources naturelles à Kédougou : cinq (05) personnes arrêtées

La légion de gendarmerie de Kédougou (situé dans le sud-est du Sénégal) a arrêté cinq (05) personnes pour différentes infractions. Ces arrestations interviennent dans le cadre de l’exécution du plan d’action de lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières et la sécurisation des personnes et de leurs biens.



Une vaste opération de sécurisation avait débutée depuis le 08 décembre 2025 . Elle était menée par la légion de gendarmerie de Kédougou (sud-est) dans sa circonscription. Cette opération leur a permis de démanteler un site clandestin dans le secteur de Wassadou au Nord de Lamina non loin du fleuve Gambie et de saisir un important lot de matériels d’exécution.



Ainsi, les interventions ont donné lieu à la saisie de : 05 groupes électrogènes ; 02 motopompes ; 02 marteaux piqueurs ; 01 moto tricycle ; 03 motos ; 03 têtes de cracheurs ; 07 sacs de cailloux ; 02 sacs de farine ; 20 sacs de cyanure et 03 sacs de charbons actifs.



En sus de ce matériel saisi, l’opération a conduit à l’arrestation de cinq (05) individus pour différentes infractions et se poursuivra jusqu’au 13 décembre 2025, a rapporté le journal Libération.