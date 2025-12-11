Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Médias contre Etat : la Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la Communication sur la régulation de la presse



Médias contre Etat : la Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la Communication sur la régulation de la presse
Bonne nouvelle pour la presse sénégalaise. La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé ce jeudi les deux arrêtés du ministre de la Communication visant à instaurer une plateforme d’inscription obligatoire pour les organes de presse et une commission d’examen et de validation des entreprises du secteur.  

Selon Emedia qui donne l'information, cette annulation fait suite au recours déposé par le Conseil pour la Défense de l’Éthique et de la Presse Sénégalaise (CDEPS), représenté par son avocat, Me Cheikh Abdou Ndiaye.

La plus haute juridiction administrative a donné raison aux arguments de la défense, invalidant ainsi le cadre réglementaire contesté.

 
Autres articles


Jeudi 11 Décembre 2025 - 11:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter