Ministère de la Justice : le budget 2026 arrêté à 81 milliards de FCFA soit une baisse de 17 % par rapport à 2025

Le projet de budget 2026 pour le ministère de la Justice a été fixé ce jeudi, à 81 354 555 099 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 81 006 199 801 FCFA en Crédits de Paiement (CP). Ce montant représente une baisse d'environs 17% des dépenses par rapport à l'exercice précédent, puisque la loi de finances initiale (LFI) 2025 s’élevait à 97 794 361 061 FCFA.



Pour l’exercice 2026, les crédits alloués au programme « Administration pénitentiaire » s’élèvent à 31 146 025 847 FCFA en AE et à 30 916 525 847 FCFA en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel s'élèvent à 13 564 832 000 FCFA en AE et en CP ; l'acquisition de biens et services est dotée de 8 746 193 847 FCFA en AE et en CP ; les transferts courants représentent 1 890 000 000 FCFA en AE et en CP ; et les investissements exécutés par l’État s'élèvent à 6 945 000 000 FCFA en AE et à 6 715 500 000 FCFA en CP.



Concernant le programme Justice judiciaire, les crédits accordés s’élèvent à 26 202 518 181 FCFA en AE et à 26 183 662 883 FCFA en CP. Par nature économique, les dépenses sont réparties ainsi : les dépenses de personnel sont fixées à 18 346 282 000 FCFA en AE et en CP ; l'acquisition de biens et services reçoit 3 413 189 685 FCFA en AE et en CP ; les transferts courants sont établis à 1 560 000 000 FCFA en AE et en CP ; et les investissements exécutés par l’État représentent 2 883 046 496 FCFA en AE et 2 864 191 198 FCFA en CP.



Par ailleurs, pour le programme Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant, les crédits alloués sont arrêtés à 8 147 530 584 FCFA en AE et en CP. Par nature économique, ces crédits sont répartis ainsi qu’il suit : les dépenses de personnel s'élèvent à 2 669 139 000 FCFA en AE et en CP ; l'acquisition de biens et services est dotée de 2 873 011 584 FCFA en AE et en CP ; les transferts courants s'établissent à 900 000 000 FCFA en AE et en CP ; et pour les investissements exécutés par l’État, le montant est de 1 705 380 000 FCFA en AE et en CP.



Concernant le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative, les crédits attribués à ce programme s’élèvent à 14 619 603 773 FCFA en AE et à 14 519 603 773 FCFA en CP. Par nature économique de dépenses, la répartition est la suivante : les dépenses de personnel sont de 3 548 001 000 FCFA en AE et en CP ; l'acquisition de biens et services représente 608 982 617 FCFA en AE et en CP ; les transferts courants sont fixés à 8 123 620 156 FCFA en AE et en CP ; et les investissements exécutés par l’État s'élèvent à 2 339 000 000 FCFA en AE et en CP.



Cependant, selon le rapport, le Compte de Commerce de l’administration pénitentiaire est alloué à 200 000 000 FCFA en AE et en CP, montant entièrement destiné à l’acquisition de biens et services.