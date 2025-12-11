Grève dans l’administration : "En deux jours, l’Etat a perdu au minimum trois milliards F dans la pêche" (Intersyndicale)

L’Intersyndicale des travailleurs de l’Administration du Sénégal a entamé une grève les 04 et 05 décembre 2025, qu’elle a reconduit du 11 au 12 décembre en raison du "mépris" du gouvernement. Elle exige le paiement intégral des , sept (07) mois d’arriérés d’indemnité de logement que l’Etat "s’était engagé à verser aux 16.000 agents de l’administration qui n’en disposaient pas".



Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, ce jeudi, le porte-parole de l’intersyndicale, Omar Dramé, a estimé qu’avec "les deux jours de grève (04 et 05 décembre), l’Etat a perdu au minimum 3 milliards Fcfa dans le secteur de la pêche".



Pour le premier responsable de l’Intersyndicale et par ailleurs secrétaire national des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture, cette perte s’explique par le fait qu’à "95%, le mot d’ordre a été respecté" dans le pays. "Nous allons poursuivre la grève parce que l’Etat n’a fait aucune réaction et ce mépris nous a mis dans notre état actuel", a-t-il précisé.



Omar Dramé a aussi déploré voir "l’Etat en train de perdre des milliards de F Cfa", alors que les exigences d’indemnisés de logement de l’Intersyndicale se chiffrent à 1,6 milliard de F Cfa . "Actuellement, dans certains secteurs, nous avons fait une grève de 48 heures et c’est plus de 2 à 3 milliards Fcfa que l’Etat va perdre. Mieux vaut payer cette indemnité que de laisser la situation pourrir", a-t-il prévenu.



En outre, le porte-parole a prévenu que le gouvernement "sera le seul responsable de ce qui adviendra", puisque l’Intersyndicale compte "corser le combat à partir de la semaine prochaine". Il a cependant promis que "les seules raisons qui pourront permettre la levée du mot d’ordre" sont la signature d’un décret et la prise de "gages pour payer les indemnités".



L’Intersyndicale est composée des travailleurs du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage), de la justice, de la santé. Sur les 149.000 travailleurs qui émargent au budget de l’Etat, "seulement 7% ne disposent pas d’indemnité de logement", soit plus de 16.000 personnes.