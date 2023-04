Affrontements entre pêcheurs Cayar-Mboro: Thierno Alassane Sall pointe la responsabilité de l’Etat

Les affrontements entre les pêcheurs de Cayar et de Mboro ont fait sortir Thierno Alassane Sall. Le leader de République des Valeurs tient l’Etat pour responsable de cette situation et invite toutes les parties prenantes au calme, à la retenue et au dialogue.



« Les affrontements fratricides entre pêcheurs, qui se déroulent devant nos yeux, sont une des preuves de la faillite de l'État, qui les a abandonnés à leur propre sort, au profit de chalutiers étrangers qui raclent nos fonds marins », a écrit Thierno Alassane Sall sur son compte Facebook.



En ce mois béni de Ramadan, le député invite toutes les « parties prenantes au calme, à la retenue et au dialogue ».