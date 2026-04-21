Rapport trimestriel : 182 organismes publics ont exécuté un budget de 1539,4 milliards FCFA en 2025

Dans son rapport trimestriel d’exécution du budget (RTEB) au 31 décembre 2025, le ministère des Finances et du Budget présente un déficit globalement maîtrisé.



Le déficit budgétaire est ressorti à 1.387,5 milliards FCFA à fin décembre 2025, représentant 6,44% du PIB, pour une cible annuelle de 7,82% du PIB.



Concernant la dette intérieure, l’apurement des arriérés de paiement affiche des résultats satisfaisants. Sur une prévision de 500,9 milliards FCFA, 474,0 milliards ont été réglés, soit un taux d’exécution de 94,6%.



Sur le plan de la trésorerie, les ressources mobilisées s’élèvent à 5.376,3 milliards FCFA, assurant une couverture à hauteur de 100,1% des charges de trésorerie d’un montant de 5.371,8 milliards, soit un léger excédent de financement de 4,5 milliards sur l'ensemble de l'exercice 2025.



Selon le rapport, l'équilibre financier du Fonds national de Retraite (FNR) a été maintenu sur l'ensemble de l'exercice 2025. Les recettes ont atteint 185,7 milliards (régime de base : 159,8 milliards et régime complémentaire : 25,9 milliards) et les dépenses se sont élevées à 146,8 milliards (taux d'exécution : 87,8% des prévisions), générant un excédent de 38,9 milliards, en amélioration de 3,3 milliards par rapport à décembre 2024.



Enfin, les 182 organismes publics suivis ont exécuté un budget global de 1.539,4 milliards FCFA sur 2.362,6 milliards, soit un taux de 65,2%. Leurs dépenses se répartissent entre fonctionnement (1.057,6 milliards FCFA) et investissement (481,8 milliards FCFA). Ces organismes ont également mobilisé 1.758,6 milliards FCFA de recettes, soit 74,4% des prévisions.