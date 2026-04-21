Athlétisme : Khady Diène Gaye annonce un investissement stratégique pour la championne Saly Sarr

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé ce mardi 21 avril 2026 que l’État du Sénégal s'engageait officiellement comme le premier « supporter » et « sponsor » de l’athlète Saly Sarr. Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de présentation de la médaille de bronze mondiale décrochée par la spécialiste du triple saut aux championnats du monde 2026 d’athlétisme en salle à Kujawy-Pomorze, en Pologne.







La ministre a souligné un changement de doctrine dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. « Le temps du simple encouragement est révolu. Place au temps de l’investissement stratégique », a-t-elle affirmé, précisant que l'État porterait désormais les ambitions de l'athlète vers l'horizon des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. « En conséquence, l’État sera votre premier supporter et premier sponsor », a insisté Khady Diène Gaye en s'adressant directement à la médaillée.







Saly Sarr a réalisé une performance remarquée en Pologne avec un saut de 14 mètres 70, battant son propre record national de 15 centimètres. Cette performance la place derrière la Cubaine Leyanis Pérez Hernández et la Colombienne Natalia Linares. Ce résultat fait suite à une progression constante, l'athlète ayant déjà égalé son ancien record lors du meeting de Moscou en février dernier.







L'accompagnement étatique annoncé vise plusieurs échéances majeures : la défense de son titre aux championnats d'Afrique en mai 2026, les championnats du monde de septembre 2027 et, enfin, l'objectif olympique de 2028. Cette annonce fait suite à l'audience accordée vendredi dernier par le Président Bassirou Diomaye Faye, qui avait réaffirmé son engagement à garantir un accompagnement optimal pour permettre aux athlètes sénégalais de se préparer dans les meilleures conditions internationales.

