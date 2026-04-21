Guinée : Maya la Solution et Yama Sega condamnées à deux ans de prison avec sursis

Le Tribunal de première instance de Mafanco, à Conakry, a condamné lundi 20 avril 2026 l’influenceuse Maya la Solution et la chanteuse Yama Sega à deux ans de prison avec sursis. Les deux femmes devront également payer chacune une amende de 40 millions de francs guinéens.



Les prévenues étaient poursuivies après la « diffusion sur les réseaux sociaux de propos jugés injurieux, diffamatoires et attentatoires à la dignité humaine ».



Le tribunal les a relaxées des faits de menace, mais reconnues coupables d’outrage, de diffamation et d’atteinte à la dignité humaine par voie numérique.



La justice guinéenne a également interdit aux deux condamnées d’utiliser les réseaux sociaux pendant une durée de deux ans, sauf dans le cadre strict de leurs activités professionnelles.



Lors de l’audience, Maya la Solution et Yama Sega ont reconnu certains faits et présenté leurs excuses, affirmant avoir agi sous le coup de la colère après des échanges tendus en ligne.



Le parquet avait requis une peine de prison avec sursis avant le verdict final.