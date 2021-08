Afghanistan : le chef du service de communication du gouvernement assassiné à Kaboul

Le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministère de l'Intérieur.



Un acte meurtrier qui intervient quelques jours après que les Taliban ont promis qu'ils allaient effectuer de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan. Et ce, tout en continuant de combattre pour le contrôle de plusieurs grandes villes assiégées.



"Malheureusement, les brutaux et sauvages terroristes ont commis un nouvel acte lâche et tué un patriote afghan qui résistait à la propagande ennemie (...), Dawa Khan Menapal, lors de la prière du vendredi" dans la capitale, a déclaré le porte-parole du ministère, Mirwais Stanikzai, dans un message WhatsApp à destination des médias.