Afghanistan : les talibans s'emparent de la ville de Hérat

Les talibans se sont emparés de Hérat, troisième plus grande ville d'Afghanistan, a annoncé ce jeudi 12 août à l'AFP un haut responsable des forces de sécurité sur place. Les talibans «ont tout pris», a ajouté cette source, précisant que les forces afghanes avaient battu en retraite «pour empêcher plus de dommages dans la ville» et se retiraient vers une base militaire située à Guzara, un district voisin.