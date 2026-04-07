Transports : Le Gouvernement et les syndicats actent plusieurs accords malgré la poursuite de la grève

Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a publié ce lundi 6 avril 2026 un communiqué faisant le point sur les négociations tenues la veille à Diamniadio avec les organisations syndicales de transporteurs. Malgré neuf heures de concertation et la signature d'un procès-verbal d'accord sur plusieurs points clés, les syndicats ont annoncé le maintien de leur mouvement de grève, à la surprise générale des autorités.





La réunion a pourtant permis d'aboutir à des avancées significatives sur les revendications des transporteurs. Parmi les points d'accord figurent le déploiement d'un banc mobile de contrôle technique dans les régions dès la mi-avril pour les minicars de 12 à 19 places, ainsi qu'une prolongation des délais de régularisation jusqu'en juin 2026. Le gouvernement a également accepté la restauration immédiate d'un dispositif simplifié de contrôle au niveau des postes Afrique Pesage et une dérogation de six mois pour la correction des certificats d'immatriculation des remorques.





Sur le plan social, l'extension du régime spécial de sécurité sociale (RSPC) a été actée pour les travailleurs du secteur, avec une priorité accordée à ceux de l'AFTU. Un comité ad hoc sera également mis en place pour assurer le suivi de ces engagements. Le Ministère regrette la décision des responsables syndicaux de poursuivre la grève et annonce que des dispositions seront prises, en coordination avec les forces de sécurité, pour garantir la continuité du service public et la sécurité des transporteurs souhaitant reprendre leurs activités.

