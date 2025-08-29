Africa Industry Group Oil & Gas assigne DHL Global Forwarding Sénégal et lui réclame 1 milliard de Fcfa

Africa Industry Group Oil & Gas a traduit en justice, en janvier 2025 à Dakar, la société DHL Global Forwarding Sénégal. Le groupe lui réclame un milliard de Fcfa, après l’échec de l’acheminement d’un compresseur à air acheté à Londres et destiné à l’Institut Pasteur.

Selon la plainte déposée, Africa Industry Group Oil & Gas avait acheté un compresseur à air à Londres pour l’Institut Pasteur de Dakar. Comme la machine était urgente, elle a confié son transport par avion à DHL Global Forwarding Sénégal. Ce dernier s’était engagé à livrer rapidement, souligne « Libération » dans sa parution de ce vendredi.



Mais, le 14 janvier 2025, DHL a envoyé un mail expliquant qu’il ne pouvait pas assurer le transport. Motif, la machine ne respecterait pas certaines règles de sécurité pour voyager en avion.



Pour Africa Industry Group, c’est une faute grave car un professionnel comme DHL aurait dû savoir, avant d’accepter la mission, que le compresseur ne pouvait pas être transporté par avion d’autant plus que la commande concernait un matériel essentiel pour l’Institut Pasteur, souligne le quotidien d’information.



À cela s’ajoute un autre problème. Non seulement DHL n’a pas livré la machine, mais en plus, il refuse de la restituer à Africa Industry Group, souligne la même source. Le transporteur exige d’abord le remboursement d’une avance de frais, alors même qu’il n’a pas exécuté le service.



Face à ce blocage, Africa Industry Group Oil & Gas a assigné DHL devant le tribunal de commerce de Dakar. Le groupe demande un milliard de Fcfa de dommages et intérêts pour compenser la perte de la machine, ainsi que le préjudice financier et moral subi.

