Afrique RDC: scandale de détournement des fonds publics au ministère de la Santé

Ces faits ont été décelés, entre autres, dans les programmes de vaccination, de développement du système de santé ou encore au sein de la Cellule d’appui et de gestion financière du ministère. C’est une prédation en bande organisée, commente le gendarme des finances publiques.



La majorité des détournements concerne l’inexistence des justificatifs. C’est le cas notamment du programme de vaccination. Dès la première ligne du rapport l’IGF révèle plus de 6 millions de dollars USD non traçables.



Une gestion « confuse » et « non transparente »

Cet établissement a été marqué par une gestion « confuse » et « non transparente » des vaccins, médicaments ou encore du carburant souvent octroyé à des particuliers sur décision arbitraire.



Cinq établissements contrôlés présentent des détournements se chiffrant en millions de dollars. L’IGF a également relevé des faits troublants dans la gestion d’une autre structure liée au développement du système de santé.



Dans cette unité, l’inspection constate que les vols de biens matériels sont récurrents surtout dans les divisions provinciales de santé sans qu’aucune sanction ne soit prononcée contre des agents. L’IGF requiert des poursuites judiciaires contre les responsables de ces établissements publics.