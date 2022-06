Afrique du Sud: au moins 20 personnes retrouvées mortes dans une boite de nuit

Les victimes ont perdu la vie alors qu’elles étaient venues faire la fête. On ne connait pas encore les circonstances exactes du drame et les rumeurs vont déjà bon train, mais la police sud-africaine refuse pour l’instant de privilégier une piste plutôt qu’une autre, et se contente d’indiquer que l’enquête est en cours. 21 personnes sont décédées, selon le dernier bilan des autorités.



Les circonstances sont pour le moins troublantes : les corps des victimes ont été retrouvés allongés, sur le sol ou sur des tables, sans signe apparents de blessure, selon un responsable local. Ces adolescents étaient plus jeunes que ce qu’avaient dans un premier temps affirmé les autorités, le ministère de la Police indique désormais qu’ils étaient mineurs, le plus jeune âgé de 13 ans.



Mystérieuse découverte



Une foule en colère s’est massée ce dimanche devant le lieu du drame, où les enquêteurs continuent de s’activer. Les corps sont transportés à la morgue afin que des autopsies soient pratiquées pour tenter d’établir les causes de ce terrible événement.



Le ministre de la Police est arrivé sur les lieux. « Nous avons d’abord cru qu’il s’agissait d’une bousculade », a-t-il indiqué, très ému, ajoutant qu’à première vue, ce ne serait finalement pas le cas. Bheki Cele a par ailleurs dans son discours critiqué les parents qui laissent leurs enfants mineurs se rendre en boîte de nuit.



De son côté, le président Cyril Ramaphosa, en déplacement en Allemagne pour le sommet du G7, a exprimé ses condoléances aux familles dans un communiqué en ligne. Il se dit très « préoccupé » par les circonstances du drame. La boite de nuit organisait, selon une invitation postée sur ses réseaux sociaux, une soirée pour célébrer l’anniversaire de deux DJ locaux.