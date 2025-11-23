Afrique du Sud : des membres de groupes anti-immigration manifestent près du G20

Des membres de groupes anti-immigration sud-africains se sont heurtés samedi à la police, non loin du Nasrec Expo Centre de Johannesburg où les dirigeants du monde entier se réunissaient pour le sommet du G20.



Les groupes étaient composés de membres de l'opération Dudula (qui signifie "se débarrasser par la force") et de partisans du parti d'opposition uMkhonto we'Sizwe (MK).



Les membres de l'opération Dudula ainsi que d'autres manifestants se sont vus attribuer un site situé à environ 1,5 kilomètre du lieu du sommet du G20.



Deux personnes ont été arrêtées au cours de l'affrontement et le chef de l'opération Dudula a déclaré aux médias que la police abusait de ses pouvoirs et avait peur de s'attaquer au problème de l'immigration clandestine.



"Les gens en ont assez des étrangers. Et le président ne s'attaque pas à ce problème. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous voulons qu'il en parle. Nous voulons que les présidents des autres pays lui conseillent de fermer ses frontières pour que l'ordre public règne dans son pays", a déclaré Zandile Dabula.



L'économie la plus développée d'Afrique attire des migrants du Zimbabwe, du Mozambique et du Lesotho voisins et d'aussi loin que le Nigeria et l'Éthiopie.



Au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, le ministère de l'intérieur a expulsé 46 898 migrants entrés en Afrique du Sud sans papiers, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.



L'opération Dudula a vu le jour il y a quelques années et sa visibilité s'est accrue du fait de la participation de jeunes Sud-Africains noirs. Le nombre de membres du groupe n'est pas connu. Ses actions ont notamment consisté à fermer des magasins appartena