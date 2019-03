Afrique du Sud: l'ANC reçoit et soutient une délégation de Maduro

« Viva le camarade président Nicolas Maduro, Maduro, Maduro, viva ! » Lors de la réunion, les messages de soutien au pouvoir chaviste s’enchaînent. De quoi satisfaire Jorge Arreaza, ministre des Affaires étrangères de Maduro : « Dans le passé, vous avez pu tenir debout grâce à la solidarité internationale. Désormais, il est temps d’aider le Venezuela. Les États-Unis empêchent notre économie de fonctionner. Nous travaillons avec la Russie, la Chine, la Turquie, l’Inde. Parfois nous leur envoyons du pétrole et nous leur achetons des biens pour les ramener au Venezuela. C’est quelque chose qu’on pourrait faire avec l’Afrique du Sud. »



Sur la casquette de Tony Yengeni, on peut reconnaître des portraits de Chavez, Castro, ou Bolivar. Cet officiel de l’ANC revient d’une visite effectuée à Caracas avec une délégation du parti : « Nous nous sommes rendus là-bas pour exprimer notre solidarité avec le peuple du Venezuela, avec le gouvernement du Venezuela, et avec le président du Venezuela. »



Pour Mike Shingange, de la centrale syndicale Cosatu, il s’agit d’aider dans la lutte contre l’impérialisme. « En tant que peuples unis, nous avons le pouvoir de vaincre et faire tomber l’impérialisme, affirme-t-il. Nous voulons faire savoir aux États-Unis que leur domination touche à sa fin. Et nous ne reconnaissons pas Guaido comme président. »



L’Afrique du Sud avait déjà montré son soutien devant le Conseil de sécurité de l’ONU en votant contre la résolution américaine réclamant de nouvelles élections.