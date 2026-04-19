Afrique du Sud: la justice doit se prononcer sur le sort de l'influenceur Kemi Seba

Ce 20 avril, l’influenceur Kemi Seba a rendez-vous au tribunal en Afrique du Sud. Arrêté la semaine dernière à Pretoria, et sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par le Bénin après son soutien à la tentative de coup d’État en décembre dernier, il est actuellement en détention provisoire et comparaîtra donc ce lundi aux côtés d'un de ses fils et d'un Sud-Africain accusé de l'aider à rejoindre le Zimbabwe.