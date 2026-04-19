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Afrique du Sud: la justice doit se prononcer sur le sort de l'influenceur Kemi Seba



Afrique du Sud: la justice doit se prononcer sur le sort de l'influenceur Kemi Seba
Ce 20 avril, l’influenceur Kemi Seba a rendez-vous au tribunal en Afrique du Sud. Arrêté la semaine dernière à Pretoria, et sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par le Bénin après son soutien à la tentative de coup d’État en décembre dernier, il est actuellement en détention provisoire et comparaîtra donc ce lundi aux côtés d'un de ses fils et d'un Sud-Africain accusé de l'aider à rejoindre le Zimbabwe.
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Dimanche 19 Avril 2026 - 23:53


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