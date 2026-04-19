Côte d’Ivoire: lancement d’un Fonds souverain chargé de la gestion des actifs de l’État

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté, cette semaine, une ordonnance en vue de mettre en place un fonds souverain. Ce fonds servirait notamment à financer des projets de développement mais aussi à subventionner certains secteurs, en cas de crise internationale.
Autres articles
-
Nigeria: formation en Turquie de deux cents soldats des forces spéciales nigérianes
-
Algérie: appel d'offre international pour des concessions de gaz et pétrole
-
Afrique du Sud: la justice doit se prononcer sur le sort de l'influenceur Kemi Seba
-
Nigeria: formation en Turquie de deux cents soldats des forces spéciales nigérianes
-
Soudan du Sud: l'insécurité humanitaire grandit pour les réfugiés soudanais faute de financement