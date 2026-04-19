Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Côte d’Ivoire: lancement d’un Fonds souverain chargé de la gestion des actifs de l’État



Côte d’Ivoire: lancement d’un Fonds souverain chargé de la gestion des actifs de l’État
En Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté, cette semaine, une ordonnance en vue de mettre en place un fonds souverain. Ce fonds servirait notamment à financer des projets de développement mais aussi à subventionner certains secteurs, en cas de crise internationale.
Autres articles

Rfi

Dimanche 19 Avril 2026 - 23:59


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter