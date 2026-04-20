Algérie: appel d'offre international pour des concessions de gaz et pétrole

Dans un contexte très tendu sur les marchés du pétrole et du gaz lié au conflit au Moyen-Orient, l'Algérie a lancé dimanche en grandes pompes un appel d'offres international pour l'attribution de nouvelles concessions d'hydrocarbures.

Les prix du pétrole et du gaz ont flambé depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, qui a endommagé les infrastructures de plusieurs pays du Golfe et provoqué un blocage du détroit d’Ormuz, où transite habituellement 20 % du commerce mondial d’hydrocarbures.

Avec l’escalade du conflit – et alors qu’une trêve expire dans trois jours –, de nombreux regards se sont tournés vers l’Algérie, membre de l’Opep et premier exportateur gazier d’Afrique.

L’appel d’offres « Algeria Bid 2026 », le deuxième du genre depuis 2024, destiné à attirer les investissements étrangers, comprend sept périmètres dédiés à l’exploration et exploitation de pétrole et gaz de type conventionnel, selon l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft). Les offres devront être présentées d’ici le 26 novembre avec une attribution prévue des lots le 31 janvier 2027.

« Ce cycle s’inscrit dans la vision stratégique de l’État [algérien, NDLR] visant à renforcer l’attractivité du secteur, à valoriser les ressources nationales en hydrocarbures et à consolider la place de l’Algérie en tant que destination fiable pour l’investissement énergétique », a déclaré le ministre algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, lors d’une cérémonie à Alger.

L’Algérie a lancé un ambitieux plan d’investissements de 50 à 60 milliards de dollars pour renforcer l’exploration et moderniser ses infrastructures énergétiques, espérant notamment doubler sa production de gaz à 200 milliards de m³ d’ici 2030. Elle est devenue un fournisseur clé de gaz naturel de l’Union européenne après l’arrêt des importations de gaz russe depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Les périmètres couvrent plusieurs bassins stratégiques situés dans le sud et le sud-est du pays, dans les zones d’Illizi, Oued Mya, Berkine, Benoud et Amguid. Six blocs sont proposés dans le cadre d’un partage de production avec le groupe public Sonatrach, et le septième sous contrat de participation, dans lequel Sonatrach détiendra au moins 51 %.

Les résultats de l’« Algeria Bid 2024 » avaient été annoncés en 2025 avec l’attribution de cinq permis — sur 17 lots initialement identifiés — à des consortiums associant Sonatrach à des firmes étrangères, dont pour la première fois Qatar Energy.

Plus grand pays d’Afrique et l’un des dix principaux exportateurs de gaz au monde, l’Algérie tire plus de 90 % de ses ressources en devises des hydrocarbures. Des discussions et études de faisabilité sont également en cours avec plusieurs compagnies étrangères, dont le géant américain Chevron pour l’exploitation de gisements offshore, ainsi qu’ExxonMobil dans le gaz de schiste, dont l’Algérie possède d’importants gisements dans le sud désertique.

