Économie : Ndoffane au cœur des enjeux du pétrole et du gaz au Sénégal

La commune de Ndoffane, dans la région de Kaolack, a vibré ce week-end au rythme des enjeux énergétiques nationaux. Une conférence de haut niveau, portant sur la chaîne de valeur de l’industrie pétrogazière, y a réuni un public hétérogène composé d'autorités administratives, d'universitaires, d'acteurs économiques et de groupements de femmes. Présidée par l'adjoint au sous-préfet de Koumbal, M. Ndiaye, en présence de l'ancien ministre Birima Mangara, la rencontre visait à vulgariser les dynamiques de cette ressource stratégique au moment où le Sénégal s'apprête à consolider son statut de producteur d'hydrocarbures.







L'événement a été marqué par la présentation de l'ouvrage « Le pétrole et le monde : dynamiques, enjeux et perspectives d’une ressource stratégique », écrit par l'expert en énergie Malick Dramé. Originaire de Ndoffane, le consultant a tenu à éclairer ses concitoyens sur la complexité de ce secteur pour prévenir ce qu'il appelle la « malédiction des ressources ». Selon lui, seule une population bien informée et formée peut transformer cette richesse en une véritable bénédiction économique, notamment à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes et la structuration des entreprises locales.







Le contenu de l'ouvrage, publié en sept langues par les Éditions Universitaires Européennes, a servi de base à une réflexion approfondie sur les défis climatiques, économiques et politiques mondiaux. L’analyste a insisté sur la nécessité d'acquérir des connaissances solides pour maîtriser les opportunités offertes par l'industrie tout en se protégeant des effets pervers liés à l'exploitation. Le professeur et écrivain Amadou Sokhna, qui animait les débats, a souligné l'intérêt croissant des étudiants et des commerçants locaux pour ces questions techniques.





Les autorités présentes ont salué la pertinence de cette initiative de sensibilisation décentralisée. L'adjoint au sous-préfet a notamment formulé des recommandations à l'endroit des établissements scolaires pour que l'éducation pétrolière soit renforcée dès le cycle secondaire. En choisissant Ndoffane pour ce lancement, Malick Dramé espère avoir suscité une prise de conscience collective capable de favoriser une gestion inclusive et transparente des ressources naturelles du pays.

