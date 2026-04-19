Médina Gounass : Ibrahima Sy salue l'efficacité des services de santé déployés au Daaka

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a effectué une visite de terrain ce dimanche à Médina Gounass pour superviser les services de soins déployés lors de la retraite spirituelle annuelle. Après s'être rendu auprès de la famille du Khalife, le ministre a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'organisation et à la fonctionnalité du dispositif médical. Ce déploiement, devenu une norme lors des grands rassemblements religieux, vise à assurer une couverture sanitaire optimale aux milliers de pèlerins venus du Sénégal et de la sous-région pour cet événement de dix jours.







La réussite de ce dispositif repose, selon le ministre, sur une collaboration étroite entre les autorités sanitaires, administratives et municipales. Ibrahima Sy a tenu à saluer cette synergie qui permet au système de fonctionner « correctement » malgré l'affluence massive sur le site de la retraite, situé à dix kilomètres de la ville. Il a également mis en avant l'appui crucial du Groupement national des Sapeurs-pompiers, dont l'implication dans la prise en charge et l'évacuation des pèlerins renforce la sécurité globale de l'événement.







Lancée officiellement samedi en présence du gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, et du Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, l’édition 2026 du Daaka se poursuivra jusqu’au 27 avril prochain. En marge de sa visite technique, le ministre a sollicité des prières pour la paix et le développement du Sénégal auprès du guide religieux. Ce moment de dévotion intense, consacré à la prière et à la récitation du Saint Coran, bénéficie ainsi d'un encadrement étatique renforcé pour garantir la sérénité des fidèles tout au long de leur séjour spirituel.

