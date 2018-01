Afrique du Sud: la listériose a tué 61 personnes en 2017

En Afrique du Sud, 61 personnes sont décédées de la listériose en un an. Un bilan qui inquiète les autorités alors que selon certains scientifiques, ce serait la plus grave épidémie de cette maladie jamais enregistrée, et que l'origine de cette infection d'origine alimentaire reste inconnue.