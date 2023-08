AfroBasket 2023 : Les Lionnes du Sénégal se vengent du Mali et se qualifient en finale

Tout est bien qui se poursuit bien. L’Equipe Nationale du Sénégal a pris sa revanche en battant le Mali (75-65) jeudi en demi-finale de l’AfroBasket à Kigali, au Rwanda, et tentera d’aller chercher l’or samedi soir face à la muraille nigériane qui devra se méfier de Cierra Janay Dillard.



Après une victoire étriquée en quarts de finale face au Cameroun, comme depuis qu’elle est entrée dans ce tournoi, l’Equipe Nationale du Sénégal faisait face à un tout autre défi, sans doute l’un des plus difficiles, ce jeudi en demi-finales de la 28e édition du Championnat d’Afrique féminin de basketball. Largement battues en phase de poules par le même adversaire, les Lionnes retrouvaient le Mali. Un adversaire donc difficile à manœuvrer, qui a déroulé depuis le début, mais qu’il fallait absolument renverser pour décrocher une place en finale.





À l’arrivée, même confrontation, même compétition, contre vents et marrées, mais résultat différent. Les Sénégalaises ont dominé les Aigles dans un match dantesque où Cierra Janay Dillard et la capitaine Aya Traoré ont porté leur sélection pour aller affronter le Nigeria samedi soir pour l’or. Pourtant, sur les premières possessions, les Lionnes ont été menées au score, un tout petit score de 0-4 grâce à deux paniers réussis pour la « fausse sœur » Djenaba Ndiaye. Mais après, le Sénégal a pris le match en main, malgré qu’Aya Traoré et ses partenaires se soient pressées de très près les Maliennes lors des remontées de balle et les pick-and-rolls.



Toutefois, les tentatives de casser le rythme rapide des joueuses d’Oumarou Sidiya a fonctionné, puisque les Lionnes se sont rabattues sur un secteur où elles sont capables d’être archi dominantes : l’intérieur. Et à ce jeu-là, difficile de faire mieux que notre américaine naturalisée, à savoir Cierra Jana Dillard (27 ans), esseulée en première période mais parfois bien accompagnée par Aya Traoré. La pensionnaire du Sporting Club d’Alexandrie a profité de son avantage de technique, de vitesse et d’explosivité sur des joueuses maliennes souvent obligées de commettre des fautes. Pendant ce temps-là, Aya Traoré profitait de sa grande taille pour claquer de l’extérieur. Et le Sénégal menait de 20 à 10 après le premier quart-temps, avec 10 points de Cierra Dillard et 7 pour Aya.



Un collectif rodé



Au second quart-temps, les Lionnes ont semblé vouloir calmer un tout petit peu leurs ardeurs. Quelques erreurs dont trois pertes de balle consécutives de la part de Mathilde Diop, ont permis aux Maliennes de retrouver de la lumière pour ainsi recoller puis devancer le Sénégal à la pause (36-38). Tout s’est débloqué au retour des vestiaires où les Sénégalaises ont très rapidement grignoté ce petit retard pour repasser devant sans être jamais rejointes. La domination dans la raquette a aussi permis de libérer des espaces à l’extérieur. C’est ainsi que les joueuses de Moustapha Gaye ont tiré à 30% à trois points. Lentes à l’allumage dans cette demi-finale, Fatou Pouye (9 points, 3 rebonds) et Yacine Diop (5 points, 3 rebonds) se sont libérées en seconde période.



Au fait, toutes les autres joueuses se sont mises au diapason de leurs leaders, dans l’exécution de tâches défensives notamment. Ce qui a résulté à une superbe performance collective, ce qui était nécessaire pour épauler Cierra Janay Dillard (33 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) et Aya Traoré (16 points, 10 rebonds) afin de réaliser une gros troisième quart-temps et une grosse fin de rencontre, survoler le score et ainsi sortir le Mali. Cette victoire est légendaire pas uniquement parce que le Sénégal corrige une équipe qui lui a mis des doutes en phase de groupes mais aussi parce que les Lionnes retrouvent la finale pour la 20e fois de l’histoire. Mais ce match solidaire aura un goût amer si la médaille d’or n’est pas au bout. Pour cela, il faudra sûrement disposer du Nigeria, favori de la compétition. Une finale qui sera sûrement encore plus difficile que la demi-finale, mais il faudra passer par là pour qu’Aya Traoré et ses partenaires redeviennent championnes d’Afrique.