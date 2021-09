Afrobasket 2021 : À quoi s'attendre pour les demi-finales de samedi ?

Le Cap-Vert, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas laissé planer de doutes quant à leurs intentions, et ce dès le premier jour du tournoi disputé à la Kigali Arena (Rwanda). La Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont remporté tous leurs matchs, tandis que le Cap-Vert n'en a perdu qu'un durant la phase de groupes.



Ces quatre équipes ont obtenu leur qualification pour les demi-finales avec la manière, le Sénégal relevant notamment avec brio le vrai défi proposé par l'Angola, nation la plus décorée du continent, en s'imposant 79-74.







La Côte d'Ivoire, quant à elle, n'a eu aucune peine à se défaire de la Guinée, dominant son adversaire avec un écart de 48 points (98-50).



La Tunisie s'en est remise à son expérience pour prendre le dessus sur le Soudan du Sud, ovationné par le public à l'issue de la rencontre malgré la défaite. Les champions d'Afrique en titre ont gagné 80-65, alors que le Cap-Vert a dû cravacher pour maîtriser la fougue de l'Ouganda (79-71).



La première demi-finale qui opposera le Cap-Vert, 3e en 2007, à la Tunisie, détentrice du titre, promet d'être passionnante, tant les deux équipes semblent avoir les atouts nécessaires pour gagner et se qualifier pour la finale.



Walter Tavares



Quelques joueurs se sont particulièrement illustrés. C'est le cas de l'intérieur du Cap-Vert Walter Tavares, véritable tour de contrôle en défense et efficace en attaque.



Le membre du Real Madrid (Espagne) a brillé lors des quatre matchs de la sélection capverdienne.



Du haut de ses 2.21m, le joueur de 29 ans a été phénoménal des deux côtés du terrain, comme en témoignent ses statistiques, avec des moyennes de 16.5 points, 14.3 rebonds - la meilleure jusqu'à maintenant - et 2.3 assists par match.



Son coéquipier Fidel Mendonca s'est lui aussi mis en évidence.



L'arrière-shooteur de 37 ans est réputé pour sa grande adresse à longue distance et il a fait preuve d'un remarquable leadership sur le terrain et en dehors, lui qui rêve d'aider le Cap-Vert à faire mieux qu'en 2007 (3e place).



Mendonca tourne avec une moyenne de 9.5 points, 2.5 rebonds et 1 assist par match pour contribuer au beau parcours de sa formation.



Joel Almeida



Les frère Joel et Ivan Almeida ont également été superbes pour le Cap-Vert, jouant un rôle important dans les résultats obtenus par leur pays dans ce FIBA AfroBasket, pour le plus grand plaisir des fans capverdiens, qui verraient bien leur équipe favorite renverser la Tunisie samedi.



Joel (35 ans) peut jouer à différents postes et sur les quatre premiers matchs, il a affiché des moyennes de 15.3 points, 5 rebonds et 3 assists par match.



Son frère Ivan (32 ans), pour sa part, est un peu plus discret, mais presque tout aussi efficace, avec 10.3 points, 5 rebonds et 3.8 assists.



Pour la Tunisie, tout se passe à merveille pour le moment. Mais elle a intérêt à faire très attention au Cap-Vert dans sa quête d'un troisième sacre continental à Kigali.



Entre 2009 - et cette défaite contre le Cap-Vert - et aujourd'hui, elle a énormément progressé, devenant au cours des dernières années l'un des géants du basket continental.







Détentrice du titre, elle peut se reposer sur des soldats qui savent prendre leurs responsabilités quand il le faut, comme cela a été le cas contre cette têtue équipe du Soudan du Sud en quarts de finale.



Le capitaine et ailier de la Tunisie Makram Ben Romdhane (2.04m) est un joueur qui déteste perdre. Sa capacité à inspirer ses coéquipiers est incroyable.



Celui qui vient de signer au Benfica (Portugal) a joué un rôle déterminant pour son équipe, avec une moyenne de 13.3 points, 7 rebonds et 2.8 assists. Beaucoup d'attentes reposent sur les épaules du joueur de 32 ans.



Salah Mejri (35 ans) est prêt à relever le défi que lui lancera Tavares sous les paniers samedi. Le MVP de 2011 a mûri depuis ses débuts en sélection nationale lors de l'édition 2009 du tournoi continental disputée en Libye.



Salah Mejri



L'intérieur de 2.17m est capable de marquer à trois points, comme il l'a prouvé à plusieurs reprises.



Mejri, dont la dernière expérience en club a eu lieu au sein de l'Étoile Sportive de Radès dans le championnat tunisien, devra essayer d'imposer son jeu en attaque. Jusqu'ici, il tourne avec des moyennes de 14.8 points, 6 rebonds et 2.3 assists par match.



Côté tunisien, il faut encore mentionner la présence de Michael Roll, qui s'est naturalisé Égyptien avec l'ambition de devenir champion. Le meneur de 34 ans est réputé pour son adresse aux tirs, qu'il a déjà démontrée à de maintes reprises.



Évoluant dans le championnat italien à Milano, le jouer de 1.95m justifie match après match le choix du coach Dirk Bauermann. À Kigali, il s'est fait pour l'instant l'auteur de 15.8 points et 4.3 assists.



Dans la seconde demi-finale, la Côte d'Ivoire, double championne d'Afrique, se mesurera au Sénégal, couronné cinq fois.



Stéphane Konaté et Matt Costello



La Côte d’Ivoire se reposera sur le trio composé de l'éternel Stéphane Konaté (41 ans), de Matt Costello (28 ans) et de Souleyman Diabaté (34 ans), bien épaulé par le très prometteur Lionel Kouadio (20 ans), pour bousculer le Sénégal afin de réussir à se hisser en finale.



Le Sénégal, de son côté, misera sur l'entreprenant distributeur Brancou Badio, remarquable depuis le début de la compétition, le toujours fiable intérieur Gorgui Dieng et Ibrahim Faye pour mettre un terme au parcours de la Côte d'Ivoire.



Konaté, qui ne fait pas son âge sur le terrain, tourne pour le moment avec des moyennes de 11.5 points, 2 rebonds et 2 assists par match.



Diabaté (34 ans), qui a aidé Zamalek à remporter l'édition inaugurale de la Basketball Africa League en mai à Kigali, affiche les stats suivantes : 7.3 points, 2.5 rebonds et 6.3 assists.



Costello, intérieur (2.08m) du club espagnol de Herbalife Gran Canaria, paraît très motivé de porter le maillot de son pays d'adoption. Le joueur de 28 ans cumule les belles stats, avec des moyennes de 17.8 points, 8.8 rebonds et 3.5 assists, tandis que le jeune Kouadio affiche lui 5.5 points et 3 rebonds.



Badio est un leader né, ne laissant pas transparaître ses 22 ans quand il a le ballon en mains pour organiser l'attaque sénégalaise.



Le membre du FC Barcelona est à surveiller de près par ses adversaires, car il excelle au dribble et il est incisif en phase offensive.



Brancou Badio



Badio (1.90m) s'est montré très à son avantage pour le moment au sein d'une sélection sénégalaise en quête d'un 6e titre continental, comme en attestent ses stats : 17.3 points, 3.5 rebonds et 6 assists par match. Dieng, qui a récemment signé avec les Atlanta Hawks, est une valeur toujours aussi sûre. Ses 16.5 points, 10 rebonds et 1.5 assist confirment son statut. À 31 ans, il caresse le rêve d'enfin devenir champion d'Afrique, après deux échecs en 2015 et 2017.



La Côte d'Ivoire ne pourra pas se contenter d'essayer de contrôler le duo composé par Badio et Dieng, car les Lions disposent encore d'Ibrahima Faye, un élément très important dans le dispositif du coach Ndong.



Faye tourne à 12.8 points, 6 rebonds et 1.8 assists de moyenne par match. Une chose est certaine : ce duel entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal est lui aussi extrêmement prometteur.