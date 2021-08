Afrobasket 2021 : Fin du parcours pour le Rwanda, l'Angola se qualifie

Deux jours après avoir gagné contre l'Égypte - un des poids lourds du basket continental - dans le dernier match du Groupe B, avec à la clé une participation au tour qualificatif pour les quarts de finale, la Guinée a remonté un retard de 11 points pour mettre un terme abrupt au parcours du Rwanda.



Peu importe ce qu'il arrivera par la suite, la Guinée a d'ores et déjà réussi un fantastique tournoi. Elle avait perdu de 20 points (55-75) lors de leur première confrontation il y a quatre ans en Tunisie.

La Guinée a débarqué à Kigali en tant l'équipe la moins bien classée d'Afrique (N° 21), mais elle continue de susciter l'admiration de par son abnégation.



Prince Ibeh et Kenneth Gasana - les seuls Rwandais à 10 points ou plus - ont combiné pour 38 points dans cette plus mauvaise prestation des hôtes depuis le début de la compétition.

Même si le match a connu quinze changements de leaders, le Rwanda a pourtant semblé avoir le contrôle de la situation, mais la Guinée a refusé d'abandonner.



Mohamed Queta a joué le sauveur en sortie de banc pour éviter une élimination qui paraissait imminente. Il a marqué 7 de ses 13 points dans les quatre dernières minutes, y ajoutant 7 rebonds, de quoi propulser la Guinée vers l'une de ses plus belles victoires dans le tournoi continental.

Grâce à ce succès, la Guinée atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 1962, lorsqu'elle avait pris le 5e rang de l'édition inaugurale au Caire (Égypte).



La Guinée défiera la Côte d'Ivoire en quarts de finale mercredi.

Dans la première rencontre de la journée, entre deux anciens champions d'Afrique, l'Angola s'est montré plus fort que l'Égypte (70-62) pour s'inviter en quarts de finale pour la 21ème fois depuis 1980.



L'ancien MVP du FIBA AfroBasket MVP Carlos Morais a inscrit 12 de ses 16 points à longue distance, Gerson 'Lukeny' Goncalves a scoré 23 points et la star montante Gilson Bango a imposé sa puissance sous les paniers en captant 8 rebonds.

L'Angola se mesurera mercredi au Sénégal, rival de toujours.