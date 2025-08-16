Afrobasket 2025 : le Sénégal retrouve le Soudan du Sud en barrages pour une place en quarts

Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les barrages qualificatifs aux quarts de finale de l’Afrobasket 2025.
Les “Lions” croiseront le fer avec le Soudan du Sud, troisième de la poule C. Une confrontation qui s’annonce palpitante entre deux sélections ambitieuses et portées par des joueurs de grande qualité.
La rencontre Sénégal – Soudan du Sud est programmée ce lundi 18 septembre à 18h00 GMT. Un peu plus tôt, à 16h00 GMT, le Mali fera face à la Guinée dans l’autre match de qualification pour les quarts de finale.
