Afrobasket Féminin 2025 : l'Égypte et le Mozambique décrochent les "wildcards"

L’Égypte et le Mozambique ont décroché des "wildcards" (invitations) pour le prochain Afrobasket Féminin 2025, a annoncé la FIBA.



Les Égyptiennes ont terminé deuxièmes des qualifications de la zone 5 qui a eu lieu au Caire le mois dernier, après avoir perdu (74-63) face à l'Ouganda, qui allait devenir le champion régional. Le Mozambique, quant à lui, s'est incliné (109-108) en score cumulé face à l'Angola lors d'une série de deux matchs disputés dans la capitale angolaise, Luanda (3 au 4 février dernier).



Ainsi, l'Égypte et le Mozambique ont désormais rejoint les huit autres équipes qui ont assuré leur place à l'Afrobasket féminin 2025 en remportant leur série de qualification et en atteignant les demi-finales de l'édition 2023.



Selon FIBA Afrique, deux autres "wildcards" seront confirmées en avril pour compléter le champ de douze équipes. l'Afrobasket féminin 2025 se déroulera du 25 juillet au 3 août à Abidjan, Côte d'Ivoire.



Les pays qualifiés jusqu'ici sont : La Côte d'Ivoire (pays hôte), le Nigeria (champion en titre), le Sénégal (vice-champion), la Mali (médaillé de bronze en 2023), le Rwanda (4e en 2023), Cameroun (qualifié zone 4), Ouganda (qualifié zone 5), Angola (qualifié zone 6), Égypte et Mozambique (wildcards)