Afrobasket : Khady Diène Gaye salue la médaille de bronze des « Lions » et appelle à une évaluation sans complaisance

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a reçu en audience le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basketball, Ngagne Desagana Diop, en compagnie du président de la Fédération sénégalaise de basketball.



« À leur retour de l’Afrobasket en Angola, ils sont venus me présenter la médaille de bronze remportée par nos Lions. Au-delà de la fierté de ce podium, nous devons garder à l’esprit l’objectif d’aller plus haut », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.



Par ailleurs, Khady Diène Gaye a souligné l’importance d’un « rapport d’évaluation sans complaisance afin de corriger ce qui doit l’être et permettre à notre sélection d’aborder les prochaines échéances avec plus de force et de sérénité ».