Afrobasket féminin 2019: Le Nigéria écrase le Mali (79-58) et file en finale

Puissantes et très efficaces depuis le début du tournoi, les Nigérianes écrasent tout sur leur passage. Dernière victime en date, la très belle équipe malienne qui a éliminé hier la Côte d’Ivoire en quart de finale.



Les « Aigles » n’ont rien pu faire face aux « Green Eagles » qui se sont imposées 79-58. Le Nigéria décroche sa place en finale et attend le vainqueur de l’autre demi-finale qui va se jouer entre le Sénégal et le Mozambique.