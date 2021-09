Afrobasket féminin 2021: le Sénégal débute par la Guinée

6 ans après leur sacre à l’Afrobasket, les « Lionnes » ouvrent le bal contre la Guinée ce samedi à 10 heures au palais des sports de Yaoundé. Logé dans la poule C, le Sénégal partage cette poule avec l’Egypte et la Guinée. Les « Lionnes » vont terminer la phase de poule contre l’Egypte, lundi 20 septembre à 13h00.



12 équipes sont réparties en quatre (4) groupes de trois équipes chacun. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale et les huit équipes restantes joueront un tour qualificatif pour accéder aux quarts de finale.

La finale de la 26e édition de l’Afrobasket aura lieu le 26 septembre prochain.