Agacée par les dernières sorties de Le Graet, une de ses victimes présumée, Sonia Souid veut porter plainte

Sonia Souid ne voulait plus s’exprimer sur le cas Noël Le Graët depuis son témoignage contre l’ancien président de la Fédération française de football sur BFMTV et dans L’Equipe, début janvier. Mais la défense agressive de Le Graët et ses deux avocats après la démission du dirigeant, mardi, l’a finalement poussée à sortir du silence. Le camp Le Graët a ainsi qualifié son témoignage de "miraculeux" et même de "coup monté" alors qu’il a provoqué l’ouverture d’une enquête judiciaire contre l’ancien patron de la Fédération française de football (FFF).



Interrogée sur France Info ce jeudi, elle s’est dite "estomaquée" par ces attaques et a maintenu son témoignage sur le comportement déplacé de Le Graët lors d’une invitation à son domicile en 2013 pour un échange sur le football féminin. Elle accuse le dirigeant de comportements déplacés à son égard. "Il m’a proposée de me présenter Brigitte Henriques, chargée du développement du foot féminin, rappelle-t-elle. J’arrive au domicile parisien de M.Le Graët vers 18h30, 19h, deux coupes de champagne étaient servies. Je commence le rendez-vous parce que Brigitte Henriques n’arrive pas. J’expose toutes mes idées, je ne touche pas à ma coupe de champagne mais lui en boit plusieurs et ça semble le désinhiber. Il tombe sa veste de costume, déboutonne sa chemise, il est avachi sur le canapé, il écarte les jambes, est de plus en plus débraillé et se caresse le bas ventre. C’est l’image que j’ai de du président de la FFF."



"Ce ne sont pas des gestes normaux dans un rendez-vous professionnel", poursuit-elle. Prise de panique, elle parvient à quitter le domicile du dirigeant breton. "Il ne m’a pas agressée sexuellement, ne m’a jamais touchée, ne m’a jamais retenu de force mais le harcèlement a duré plusieurs années. Il a continué à m’appeler très régulièrement, toujours pour m’inviter à diner. C’est quelqu’un d’habile qui ne laisse pas de traces."



"En pleine réflexion" pour une plainte, elle attend des excuses de Le Graët

Une version identique à celle donnée sur BFMTV. Mais le récent comportement de Le Graët et de ses avocats pourrait la pousser à porter plainte contre l’ancien patron de la FFF. Elle réfléchit à cette issue. "A l’époque, je me suis même pas posée la question, je débutais ma carrière, il s’agissait du président de la FFF, rappelle-t-elle. Depuis le mois de septembre, avec l’article de So Foot, je me suis rendue compte que d’autres femmes étaient concernées et victimes du comportement inapproprié de M.Le Graët. J’ai été meurtrie de la réaction de M.Le Graët. La réflexion murissait dans ma tête. La démission, oui, mais a-t-il présenté des excuses ou a-t-il eu la moindre pensée pour des victimes ? Je suis en pleine réflexion (pour une plainte)."



Elle indique qu’elle ne décrocherait pas si Le Graët l’appelait mais attend des excuses de ce dernier. "Je ne le prendrais pas au téléphone, conclut-elle. Pour s’excuser, il a d’autres moyens de le faire. Je ne suis pas la seule personne auprès de qui il pourrait s’excuser. Il pourrait le faire de manière publique. Il pourrait s’excuser pour le mal qu’il a pu faire."