Age moyen de 19 ans, 50,24% de femmes, 7200 habitants au Km2 à Dakar... les chiffres de l'ANSD sur la population au Sénégal

Au Sénégal, la population de l'année 2021 s'élève à 17 215 433 habitants. C'est ce qui ressort du rapport de l'Agence nationale de statistique et de la démographie (Ands) qui révèle que l'effectif des individus de sexe féminin (8 649 066) est légèrement supérieur à celui de sexe masculin ( 8 566 367), soit respectivement 50,24% de femmes contre 49,76% d'hommes.



Le document relève que l'âge moyen des Sénégalais est de 19 ans, et l'âge médian, quant à lui, est estimé à 18 ans. En d'autres termes, la moitié de la population du Sénégal en 2021 est âgée de moins de 18 ans et l'autre moitié est âgée de plus de 18 ans.



7200 habitants au Km2 à Dakar

Sur une population de 17 215 433 habitants, il parait selon le rapport, que la région de Dakar concentre 23% de la population totale du pays en 2021, pour 0,3% du territoire national. Toutefois, plus de 54% de la population totale résident dans quatre régions administratifs à savoir Dakar, Thiès , Diourbel et Kaolack avec des densités qui s'élèvent respectivement à 7200, 333, 398 et 229 habitants par Km2.



En revanche, renseigne toujours la note, d'autres régions sont faiblement peuplées, au regard de leurs poids démographiques. Il s'agit par exemple des régions de Matam(4,4%), de Kaffrine (4.4%), de Ziguinchor (4.1%), de Sédhiou (3.4%) et de Kédougou (1.1%).



Les plus faibles densités sont enregistrés dans les régions de Kédougou (12 hbts/km2), Tambacounda (21hbts/Km2), Matam (26 hbts/km2) et Louga (44 hbts/Km2).