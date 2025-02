Agence nationale de l'aviation : annonce de la poussière au Sénégal et invite les populations à porter des masques

L’ agence nationale de l'aviation porte à la connaissance des populations que la couche de poussière va persister sur le pays surtout dans les zones du Nord comme :

Matam, Podor, Saint-Louis, Linguère, Louga.

A l’Est:

Bakel, Tambacounda.

L’ Ouest : Dakar. Et le reste du pays sera moyennement affecté.

Par ailleurs, une dissipation progressive sera notée à partir du jeudi 27 février 2025.

A cet effet, les populations sont priées de prendre leurs précautions et de porter un masque pour éviter d'inhaler les particules.



S'hydrater régulièrement pour protéger les voies respiratoires.

Limiter les sorties surtout pour les personnes sensibles (asthmatiques, enfants, personnes âgées).

Fermer portes et fenêtres pour empêcher la poussière d'entrer.

Se laver le visage et les mains après une exposition.