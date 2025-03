Agir dans et avec nos communautés, pour une dignité retrouvée (Par Dr Ananias Georges Mansaly)

Notre pays et nos collectivités territoriales sont appelés à repenser la manière dont nous répondons aux besoins exprimés par nos communautés. Aujourd’hui, plus que jamais, les élus et les administrateurs que nous sommes doivent, sans doute, s'ouvrir davantage aux dynamiques partenariales locales, tout en réévaluant nos relations avec nos différentes collaborations.



Au-delà du constat de la faiblesse des formes de gouvernance antérieures et de la gestion parfois défaillante de nos ressources, l'heure est à l'action cohérente et à l'unité autour de nos autorités et dans nos territoires. Deux axes d’analyse s’imposent : d’une part, la géopolitique et les relations internationales dans le contexte de crise actuelle, et d’autre part, les moyens et la vision nécessaires pour le travail à accomplir. Cette crise représente une opportunité de reconstruire notre dignité et de renforcer notre souveraineté.



Le récit dominant sur l’Afrique et nos territoires, qui sous-entend que l’aide publique ne bénéficie qu’aux Africains, doit être revisité. La réalité est bien différente. Nous devons affirmer et produire notre propre rapport au monde, à l’aide publique et au développement. Exprimons clairement comment nous souhaitons travailler, tant au niveau local que global. Nous vivons dans un monde interconnecté, et nos territoires ainsi que nos communautés le sont également. Ce qui se passe ici à Ziguinchor a un écho ailleurs.



Des objets, des idées, des connaissances et des individus circulent. La coopération, de ce fait, doit nous aider à établir des partenariats respectueux des intérêts de chaque partie et de nos aspirations collectives. C’est dans cette optique que nous mettons en place des actions communes avec le Département de Seine-Saint-Denis et la Diaspora, en construisant une réflexion partagée sur les modalités d’accompagnement de l’investissement et du développement de l’économie locale, sociale et solidaire.



La prise de conscience générée par la publication du rapport de la Cour des comptes du Sénégal sur nos finances publiques constitue une occasion supplémentaire pour que nous puissions compter sur nos propres ressources et nous mobiliser autour de nos atouts domestiques (humains, territoriaux, matériels et immatériels) pour bâtir le Sénégal que nous souhaitons. Pour ce faire, nous devons commencer et continuer à investir dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et les petites et moyennes entreprises.



Les actions menées pour équiper l’hôpital régional de Ziguinchor sont un exemple concret de partenariat réussi. C’est en mettant en synergie nos forces à travers des pôles territoriaux structurants et dynamiques que nous atteindrons nos objectifs collectifs. La souveraineté ne pourra être réalisée sans un engagement collectif de tous les citoyens, sans distinction, et sans un investissement massif.



Cette dynamique souverainiste repose également sur un sens profond de justice et de moralité, qui nous interroge en tant que gouvernants. Soucieux du bien commun et de l’intérêt de nos populations, nous devons adopter des comportements transparents et éloignés des intérêts personnels ou cachés, souvent nuisibles à la vie de nos communautés. Ce n’est qu’à travers l’exemplarité de nos actions que nous parviendrons à créer, au sein de nos populations, les synergies nécessaires au développement de notre nation.



Que cet appel, depuis Ziguinchor, puisse résonner comme une invitation, au sein de nos formations politiques et de nos collectivités, à l'engagement et au travail. Travaillons ensemble pour construire la souveraineté et pour une dignité retrouvée.

.



Dr Ananias Georges Mansaly

Président Conseil Départemental Ziguinchor