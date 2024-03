Agression de Maimouna Ndour Faye : Le Réseau Siggil Jigéen condamne un « acte inacceptable et intolérable »

Le Réseau Siggil Jigéen est également vent debout contre l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Le RSJ dont l’enjeu stratégique N°2 est de mettre fin à toutes violences faites aux femmes et aux filles, a dans un communiqué condamné vigoureusement cet « acte inacceptable et intolérable ».



« Cette atteinte à l’intégrité physique de Mme Maimouna Ndour FAYE est d’autant plus inacceptable qu’elle intervient en ce mois de Mars dont le 8 est consacré à la femme », souligne la présidente du Réseau Siggil Jigéen.



D’ailleurs, Le RSJ engage les « autorités à traquer et remettre à la justice le coupable et les complices de cet odieux ».



De plus, Le Réseau Siggil Jigéen est convaincu que la « violence ne profitera à personne ». Par conséquence, le RSJ exhorte tous les « citoyennes et citoyens de notre pays à œuvrer dans la pacification de l’espace public ».



Enfin, Le Réseau Siggil Jigéen dit « Non à la violence d’où qu’elle puisse venir et quelle que soit sa nature ».