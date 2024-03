Agression de Maimouna Ndour Faye : la task force républicaine condamne un acte "barbare"

La task bforce républicaine est également vent debout contre l'agression de l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Cette entité de la mouvance présidentielle a dans un communiqué qualifié la violence perpétrée sur la journaliste de "barbarie". "La Task force républicaine de l'Alliance pour la République dénonce cet acte lâche, ignoble et criminel. La Task force républicaine de l'APR marque sa solidarité et sa compassion à Maïmouna Ndour Faye ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs et parents", lit-on dans le document condamnant ces actes de violence.



Ainsi poursuivent ses membres : "la task force républicaine apporte son total soutien aux hommes et femmes de médias qui, de plus en plus, sont exposés dans l'exercice de leurs missions. La TFR condamne et sollicite des autorités compétentes que lumière soit faite dans les meilleurs délais sur cette agression".



A l'heure, l'ensemble des acteurs des médias et hommes politiques sont rassemblés devant les locaux de la 7TV. La télévision dont Maimouna Ndour Faye est la directrice générale. Ce rendez-vous est pour dénoncer les actes de violence perpétrés ces derniers temps sur les journalistes.