Agression de Maimouna Ndour Faye : les habitants de son quartier révélent que c'est la "7eme" en un mois

« L’objet de notre Assemblée générale aujourd’hui, c’est sur le cas qui vient de se passer. On est des riverains comme Maimouna Ndour Faye, et même avant son cas, il y a eu des choses qui se sont passées notamment des cas d’agressions, des cas de vols, l'occupation anarchique...", a signalé El Hadji Doudou Ndiaye.



En ce sens, les voisins de Maimouna Ndour Faye ont invité l’Etat du Sénégal à prendre des mesures pour assurer la sécurité de leur cité en proie à la délinquance et avertissent que si le gouvernement ne réagit pas à leur requête, ils le feront de leur façon. « Il est du ressort du gouvernement de mettre la sécurité dans la cité. Si le gouvernement ne veut pas mettre la sécurité dans la cité, les populations sont prêtes à faire leur travail », a indiqué M.Ndiaye.



Les habitants de la cité El hadji Malick Sy demandent au maire de la localité d’assainir la Cité. « On a avisé l’administration, sur l’insécurité qui se passe dans le quartier et le cadre de vie. Ce qu’on demande au maire de la localité, c’est déloger les gens qui sont là, qui habitent illégalement le quartier. Ils n’ont qu’à quitter ce lieu. Les mécaniciens qui sont là, qui sont en train d’envahir le quartier n’ont qu’á quitter ce quartier. Ce n’est pas un lieu pour faire de la mécanique. Ici,c’est des résidences où les gens habitent ».



Ces péres et méres de famille annoncent un autre point de presse dans les jours à venir. « Il est temps de réagir. Au début, on le faisait de façon disparate, chacun allait solliciter de son côté la personne apte à lui venir en aide. On a même eu à organiser un point de presse en ce sens. Par ailleurs, vu la mobilisation de ce jour, nous invitons tous ceux qui sont là de passer l’information aux absents qu’un autre point de presse sera tenu dans les plus brefs délais pour dénoncer ces agressions », ont-ils lancé.