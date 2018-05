Agression de Sokhna Fall Zik Fm : ANPS condamne le "geste barbare" des supporters du Stade de Mbour

La journaliste Sokhna Fall de la Zik Fm a été agressée par des supporters du Stade de Mbour ce lundi au stade Léopold Sedar Senghor à l’occasion de la rencontre entre l’AS Jaraaf et stade de Mbour comptant pour la 28e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Une agression que l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) condamne vigoureusement.



«L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) condamne avec la dernière énergie l'agression barbare dont a été victime notre consœur Sokhna Fall de Zik FM/Sen TV par des supporters du Stade de Mbour, lundi dernier lors d’une rencontre comptant pour la 28ème journée de la Ligue 1, au stade Léopold Sédar Sehghor », a indiqué le secrétariat de l’association dans un communiqué qui nous est parvenu.



L'ANPS profite également de ce « grave incident » pour attirer l'attention des autorités, notamment la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Ligue sénégalaise de football professionnel et l'Etat du Sénégal « des risques encourus, chaque week-end, par les journalistes dans les tribunes où ils sont obligés de côtoyer les supporters et autres spectateurs toute sensibilité confondue à cause de l'absence d'une tribune de presse digne de ce nom ».



L'instance coordonnatrice des journalistes sportifs sénégalais demande « à l'Etat d'agir le plus rapidement possible pour assurer la sécurité des journalistes appelés à couvrir les matches de la LSFP ».