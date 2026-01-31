Inondations, températures élevées... le changement climatique complique la lutte contre le paludisme

Réseau social
Beaucoup de questions se posent sur les conséquences du réchauffement climatique concernant le paludisme. Plusieurs études anticipent une augmentation de la zone infectée à mesure que les moustiques qui propagent le parasite profitent d'un climat réchauffé pour s'étendre à des régions où ils sont encore absents aujourd'hui. Une étude scientifique parue dans la revue Nature nous apprend cette semaine que les conséquences de la maladie vont également s'amplifier dans les régions où elle est déjà bien présente et modélise des centaines de milliers de morts supplémentaires en Afrique dans les 25 années à venir.



Le continent africain est déjà confronté à 95% des cas de paludisme dans le monde. Malheureusement, ce fardeau augmentera à l'avenir en raison du changement climatique et cela même si les engagements internationaux pris pour le limiter sont respectés. Les auteurs de cette étude internationale parue dans la revue Nature anticipent ainsi d'ici 2050, 123 millions de cas et 500 000 décès supplémentaires.

Pas tant par une extension géographique de la maladie mais par une intensification dans les régions où elle est déjà répandue. Pour obtenir ce résultat, les scientifiques ont évalué à la fois les effets « écologiques » du changement climatique tels que l'impact des variations de température et des précipitations sur les populations de moustiques, mais également les effets « perturbateurs » des phénomènes météorologiques extrêmes. 

Inondations, tempêtes, cyclones, plus fréquents et plus intenses dans un monde plus chaud entraveront le bon fonctionnement des programmes de prévention et des infrastructures sanitaires. C'est ce dernier facteur qui responsable de l'essentiel de cette hausse des cas attendues. Et c'est donc là-dessus qu'il faut travailler en priorité concluent les auteurs, notamment en rendant les systèmes de santé communautaires plus résistants à de telles perturbations. 
