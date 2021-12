Agression mortelle à Grand-Médine: le marchand ambulant tué venait de se marier

Tué atrocement par l'agresseur Khalifa Diouf à Grand-Médine, M. Diallo, âgé de 30 ans, laisse derrière lui une épouse. Selon des informations du quotidien « Les Échos », le marchand ambulant venait juste de se marier, il y a de cela un mois.



C’est en voulant porter secours à la dame C. Ndiaye qui se faisait agresser que Mamour Diallo s’est fait tué. En effet, le bienfaiteur de cette ménagère a été poignardé mortellement par Khalifa Diouf, derrière l'entrepôt à béton situé à Grand-Médine, en face du stade Léopold Sédar Senghor.



Après avoir commis son crime, le présumé meurtrier a pris la fuite, en emportant le téléphone portable de C. Ndiaye. Les policiers du commissariat des Parcelles-Assainies, grâce à une description faite par cette ménagère, ont fini par arrêter le mis en cause deux heures plus tard en possession de l'arme du crime, à hauteur du marché aux poissons de Grand-Médine.



De son côté, la famille de la victime a réclamé la justice dans cette affaire. Le meurtrier de M. Diallo a été déféré mercredi dernier au tribunal de Grande instance de Dakar pour meurtre, vol avec violence commis avec usage d'arme blanche.